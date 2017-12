Villingen-Schwenningen Weihnachtsmarkt Villingen: Besucher singen einfach selbst

Doch so schön das Flair rund um das Münster auch ist. Etwas ganz wichtiges fehlt in diesem Jahr: die Weihnachtsmusik. Das finden auch die Besucher, die kurzerhand mit unserem Reporter einfach selbst gesungen haben. Welche Klassiker angestimmt wurden, erfahrt ihr in unserem Video.

Info: Noch bis zum 10. Dezember dürfen die Menschen das Adventsflair rund um das Villinger Wahrzeichen genießen. Anschließend wandern Stände und Bühne nach Schwenningen, um vom 15. bis 23. Dezember weihnachtliche Stimmung zu verbreiten. Der Weihnachtsmarkt ist sowohl in Villingen als auch in Schwenningen täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet.