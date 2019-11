Villingen-Schwenningen Weihnachtsmarkt steht in den Startlöchern

Bald ist es wieder soweit. Der Weihnachtsmarkt findet vom 29. November bis zum 8. Dezember statt. Auch dieses Jahr wird es erneut 40 Stände geben wie in den Vorjahren. Momentan sind die Betreiber schon fleißig am Aufbauen und Dekorieren, wie auch Rudi Schweizer. Er ist der Betreiber von "Rudis Weihnachtshütte", wo er Glühwein,Eierpunsch und Würstchen anbietet. Schweizer steht in seinem Stand schon seit dem Beginn des Villinger Weihnachtsmarktes und ist auch beim Schwenninger Weihnachtsmarkt mit dabei. An seinem Stand gibt es trotz der Gema weihnachtliche Musik. Schweizer möchte auf festliche Musik an seinem Stand nicht verzichten, obwohl er wegen des Abspielens von weihnachtlichen Klängen an die Gema Gebühren zahlen müsse.