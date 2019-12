Villingen-Schwenningen Weihnachtsmarkt lädt zum Bummeln ein

VS-Schwenningen - Die Eröffnung des Schwenninger Weihnachtsmarktes bedeutet wärmender Punsch in den Händen, verlockende Düfte von heißen Maronen und gebrannten Mandeln in der Nase und Lust auf Geschenkeeinkauf. Mit ihrem eigenen Charakter verwandelt sich die Fußgängerzone in eine stimmungsvolle Gasse mit buntem Programm.