Villingen-Schwenningen Weihnachtsmarkt kommt bei Besuchern schlecht weg

"Man kann sich querlegen, da wird nix Besseres draus", sagt Stefany Goschmann, Geschäftsführerin der SMA Südwest Messe Ausstellungs-GmbH mit Blick auf das Bemühen, Kunsthandwerker auf den Markt in Villingen zu bringen. Anfangs sei Kritik laut worden, dass eine ganze Weihnachtsmarkthütte für zwei volle Wochen samt Umzugs von Villingen nach Schwenningen zwischendurch für Kunsthandwerker kaum zu stemmen sei.

Daraufhin habe man für diese Fälle neben fest vergebenen auch Wechselhütten installiert. Kunsthandwerker finden sich darin trotzdem kaum. Selbst zum Nulltarif hätten sich diese nicht locken lassen, bedauert Goschmann. "Wir wollten anschieben." Deshalb hätten die Künstler, die den Markt zum ersten Mal beschickten, sogar ohne Gebühr teilnehmen dürfen. Der Effekt: gleich null. Im Gegenteil, einige, die hätten ihr zugesagtes Gastspiel auf dem Münsterplatz in dann doch noch abgeblasen. "Sie haben gesagt, sie machen lieber beim Kunsthandwerkermarkt im Franziskaner mit", erzählt Stefany Goschmann mit etwas bitterem Unterton, wohl wissend um die gute Resonanz, die die Konkurrenzveranstaltung am Osianderplatz in Villingen am Wochenende gefunden hat.

Rote Zahlen

Trotzdem fühle sie sich "moralisch verpflichtet", mit ihrer Messegesellschaft die Weihnachtsmärkte in VS weiterhin auszurichten. "Wir machen das auf Wunsch des damaligen Oberbürgermeisters Kubon und der Stadt Villingen-Schwenningen", man sei in die Bresche gesprungen, nachdem der zuvor veranstaltende Verein "es nicht mehr stemmen konnte". Wird ihr angesichts der Lieblosigkeit der Veranstaltung vorgeworfen, dies aus reiner Kommerzabsicht zu tun, lächelt die Geschäftsführerin nur müde, trotz des jährlichen 30.000-Euro-Zuschusses von der Stadt. "Unterm Strich sehen wir sehr rot aus."

Umzug in Einkaufsstraßen?

In die Waagschale hatten die Goschmanns ihr Know-how als langjährige Organisatoren des Mannheimer Weihnachtsmarktes geworfen. Der laufe "hervorragend", habe aber auch Jahrzehnte Vorlauf. Die Zeiten hätten sich aber geändert. "Inzwischen gibt es überall Weihnachtsmärkte", so die Bilanz der Veranstalterin. Schwierig sei in Villingen auch die Infrastruktur. Der Münsterplatz sei "zwar wunderschön", müsse aber auch extra angesteuert werden. Darin vermutet Stefany Goschmann das Geheimnis, warum der Schwenninger Weihnachtsmarkt besser laufe als das Villinger Pendant: Um den Schwenninger Markt kommen die Passanten nicht herum. Eine Idee für Villingen: in die Einkaufsstraßen umzuziehen. "Aber würden die Einzelhändler das gut finden vor den Schaufenstern?", hinterfragt Goschmann und stellt klar: "Wir sind für alle möglichen Gespräche offen und auch für Anregungen!" Einen Platz für einen Weihnachtsmarkt zu finden, sei alles andere als einfach.

Der Weihnachtsmarkt in Villingen-Schwenningen stand in der Vergangenheit auch immer wieder in der Kritik, da dort keine Lautsprecher-Weihnachtsmusik abgespielt wird.