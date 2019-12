Villingen-Schwenningen Weihnachtsmarkt "könnte besser laufen"

Schmuckstand profitiert vom fehlenden Handwerk

Doch auch einige Händler, die seit mehreren Jahren nach Schwenningen kommen, bemerken einen Wandel. "Die Kunsthandwerksstände gehen zurück", beobachtet Nicole Krause vom Schmuckstand. Mit ihr sind es rund vier Händler, die sich mit ihrem Angebot vom Übrigen abheben. Doch sie selber profitiere davon, freut sich Krause auch über ihren zentralen Standort vis-à-vis zur Bühne. "Ich kann mich über die Besucherresonanz nicht beschweren, bei mir funktioniert’s."

Als mittelmäßig empfindet Hamdi Damar vom Stand mit tunesischen Olivenholzwaren derweil seine bisherige Bilanz. "Es könnte wirklich besser laufen", sagt er. Er wisse nicht genau, woran es liegt. "Ich habe aber den Eindruck, dass die Menschen eher zum Glühweintrinken hier herkommen."

Ein anderer Händler, der nicht genannt werden möchte, zieht das Resüme aus persönlichem Empfinden und Gesprächen mit Besuchern: "Es gibt zu viele Essens- und zu wenig Kunstgewerbestände. Und außerdem fehlt immer noch die Musik." Dennoch: Das Bemühen der Messegesellschaft, etwas zu tun, seien mittlerweile auf jeden Fall gegeben, betont er.

Wunsch nach längerer Öffnung am Wochenende

Ähnlich äußert sich Christian Berger vom Winzerglühweinstand Müller, der seit mehreren Jahren sowohl nach Villingen als auch nach Schwenningen kommt. Er sieht das Problem vielmehr im geänderten Kaufverhalten der Bürger. So müsse überlegt werden, wie man die Menschen wieder zum Kauf von Kunsthandwerk bewegen kann. Mit seinem Glühweinverkauf zeigt er sich grundsätzlich zufrieden. In Villingen sei eher zu Stoßzeiten etwas los, in Schwenningen sei man den ganzen Tag "mitten im Leben".

Die Zusammenarbeit mit der Messegesellschaft laufe gut. Was Bergers Meinung nach änderungswürdig ist, das seien die Öffnungszeiten am Wochenende. Die sollten freitags und samstags bis 22 Uhr verlängert werden. Und natürlich fehlt, wie in den vergangen drei Jahren, die Musik. "Sie gehört einfach auf einen richtigen Weihnachtsmarkt", ist Christian Berger überzeugt.