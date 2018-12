VS-Schwenningen - Vorweihnachtliche Stimmung herrscht seit dem Wochenende In der Muslen: Am Freitag hat der Schwenninger Weihnachtsmarkt seine Zelte aufgeschlagen. Bis Sonntag lädt der Markt bei Glühwein- und Würstchendurft zum Bummel durch die Fußgängerzone ein. Am Wochenende war trotz eisiger Kälte viel los.