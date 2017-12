Villingen-Schwenningen Weihnachtsmarkt: Dorf aus 46 Hütten entsteht

"Ich bin vor allem froh, dass im Gegensatz zu gestern nichts von oben kommt", sagt angesprochen auf das milde Aufbau-Wetter ein Mitarbeiter der Fima Käfer PA Veranstaltungstechnik, die sich am Dienstag um den Aufbau der Bühnenausstattung wie auch der mit Weihnachtssternen verzierten Tore in den Eingangsbereichen des Schwenninger Weihnachtsmarktes gekümmert hat.

Auch Andrej Sprez und seine Kollegen von Holzbau Lauffer, die einige Meter entfernt zu Werke gehen, sind froh über das Wetter: "Der Abbau in Villingen dagegen war nicht einfach wegen des vielen Schnees", sagt der Zimmermann. Seit Montag baute das Lauffer-Team die Marktstände der Südwest Messe und Ausstellungs-GmbH auf dem Gelände in Villingen ab und parallel in der Muslen wieder auf.

Wegen des mittwochs stattfindenden Wochenmarktes sei die Vorgabe, die Arbeiten in Villingen am Dienstag abgeschlossen zu haben – was auch bereits erledigt sei, erklärt Weihnachtsmarkt-Organisatorin Diana Graupner von der Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH. In Schwenningen sei am Mittwoch neben der Firma Lauffer vor allem das Dekorations-Team auf dem Weihnachtsmarktgelände unterwegs. "Und am Donnerstag kommen dann die Händler und ›beziehen‹ die Hütten", so Graupner weiter. Das Schwenninger Dorf bestehe aus 46 Hütten, "vielleicht kommt am Mittwoch noch eine 47. hinzu." 55 Aussteller seien im Lauf der neun Markttage zu Gast. Es gebe eine gewisse Fluktuation zu dem Markt in Villingen, etwa weil manche Vereine nur in ihrem Teilort vertreten seien, oder weil manche Aussteller nur einen Termin wahrnehmen könnten, sagt Graupner.