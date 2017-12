Villingen-Schwenningen. An der Feldner Mühle am Rande von Villingen findet am Samstag, 9. Dezember, 16 bis 21 Uhr, und Sonntag, 10. Dezember, 11 bis 17 Uhr, ein Weihnachtsmarkt mit Tannenbaumverkauf statt. Am Samstag bewirtet der SV Überauchen und bietet neben Glühwein und Punsch Crêpes an. Am Sonntag sind die Soldaten der Patenkompanie aus Stetten zu Gast und servieren Maultaschen. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen. Zur Unter haltung spielen die Alphornfreunde Dreiklang.