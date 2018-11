Villingen-Schwenningen Weihnachtsgeschichte einmal anders

VS-Schwenningen. Die Weihnachtsgeschichte kennen alle. Doch was wäre, wenn sie sich nicht vor über 2000 Jahren ereignet hätte, sondern heute? Im Kindermusical "Am Himmel geht ein Fenster auf", das am Samstag, 8. Dezember, ab 17 Uhr, und am Sonntag, 9. Dezember, ab 10.30 Uhr in der Aula der Friedensschule aufführt wird, wird das Publikum viel Altvertrautes finden, aber immer wieder gibt es komödienhafte Zwischenstücke, die das Publikum zum Schmunzeln bringen.