Villingen-Schwenningen Weihnachtsbeleuchtung wird wieder abgehängt

Wie in den vergangenen Jahren gegen Mitte November konnte Vladimir Bubori am Donnerstagvormittag in der Uhlandstraße angetroffen werden. Im Auftrag der Stadt und auf der Hebebühne ist der Inhaber des gleichnamigen Ateliers dann für gewöhnlich damit beschäftigt, die Weihnachtsbeleuchtung in den Bäumen anzubringen. Wer ganz genau hinsah, bemerkte allerdings, dass am Donnerstag etwas nicht stimmte. Denn Bubori hängte die Beleuchtung nicht auf, sondern wieder ab.

Dabei hatte alles ganz normal begonnen. Er habe von der Verwaltung "grünes Licht" bekommen, die Lichterketten in den Bäumen anzubringen. Während er dies tat – ein Baum war bereits ausgestattet – bekam er jedoch erneut eine Nachricht von der Stadt. Plötzlich hieß es, dass wohl noch eine Genehmigung fehle. Die Vorgabe lautete: Alles wieder abbauen. "Ich vermute ein internes Kommunikationsproblem oder Missverständnis. Kann mal vorkommen", sieht Bubori die Sache gelassen. Er habe zuletzt einen neuen Ansprechpartner bei der Stadt gehabt. "Da kann bei der Genehmigung etwas untergegangen sein."

Bis Redaktionsschluss war am Donnerstag vonseiten der Stadtverwaltung niemand zu dem Thema zu erreichen. Im Vorfeld hatte die Stadt auf eine Personalversammlung am Nachmittag aufmerksam gemacht. Auch Vladimir Bubori konnte die Verwaltung nicht mehr erreichen und fuhr unverrichteter Dinge zurück ins Atelier. "Wir schmücken in Schwenningen ja nicht nur die Uhlandstraße und konnten deshalb einige andere Dinge vorbereiten", erklärt er. "Das machen wir jetzt, bis die Genehmigung dann da ist."