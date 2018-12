VS-Villingen. An diesem Samstag findet die Weihnachtsbaumaktion der Service Clubs in Villingen statt. Start ist um 8 Uhr auf dem Marktplatz vor der Parfümerie Butta. Die Clubs haben knapp 100 schöne Nordmannstannen in zwei Größen (1,6 bis zwei Meter und zwei bis 2,4 Meter) im Angebot. Der Reinerlös geht zugunsten von Wärmestube und Mahlzeit.