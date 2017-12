Villingen-Schwenningen Weihnachtliches ganz ohne festlichen Kitsch

Unter dem Titel "Lauter schöne Bescherungen" lauschten in dem zu rund drei Viertel besetzten Café viele Besucher der festlichen Musik, ebenso jedoch auch Schauspieler Jörg Wenzler, welcher unterhaltsame Geschichten rund um Weihnachten rezitierte. Anders als dies in der oft verkommerzialisierten und verkitschten Festwelt mit viel schlaraffiaweichen Konsum oft der Fall ist, handelten die Geschichten von eher tragischen und komödiantischen Begebenheiten nahe dem 24. Dezember. Zu Gehör gebracht wurden unter anderem Texte von Robert Gernhardt, Julie Schrader, Eugen Roth, Wilhelm Busch und Toni Ungerer. Ein weiterer Autor durfte nicht fehlen: Heinrich Böll – am 21. Dezember 2017 wäre er 100 Jahre alt geworden.

Wenzler gelang der jeweilige Vortrag hervorragend durch die große einfühlsame Leidenschaft und mitreißende Intensität, die er den Texten gegenüber aufbringt. Via den Instrumenten Querflöte und Gitarre schafften es Reinhilde Klinghoff-Kühn und Werner Klinghoff in ihrer klanglichen Welt ebenso, die Zuhörer zu begeistern.

Das nächste Programm in Härings Kulturcafé findet erst wieder im Januar statt: Unter dem Namen "FunJAZZtic Duo feat. Anika Neipp" treten im Genre Jazz am 19. Januar Uli Stier (Saxofon) und Thomas Förster (Piano) auf. Für ihr neues Projekt konnte das Duo Anika Neipp, Dozentin für Jazz und Gesang an den Musik-Hochschulen Trossingen und Stuttgart, gewinnen. Als Anika Köse konzertierte sie mit verschiedenen Ensembles bei renommierten Jazzfestivals und auch schon in Härings Kulturcafé.