Villingen-Schwenningen Weihnachtlicher Ausflug in den Norden

Auch in diesem Jahr waren wieder Dutzende von Zuhörern gekommen. Im aparten Gotteshaus des Neckarstadtteils begegneten sie für einen Moment dem Flair von "nordischen Weihnachten". Wenzler wählte für seinen Auftritt Weihnachtsgeschichten aus Norwegen, Schweden und Dänemark aus. Ihre Handlungen animierten das Publikum einerseits zum Lachen, motivierten aber auch, den Advent dafür zu nutzen, um sich auf das Wesentliche zu besinnen.

So zeigte die Geschichte vom Esel auf, was es bedeuten kann, sich in komplexen Lebenssituationen wieder auf lieb gewordene Abläufe und Freunde verlassen zu können. Die norwegische Nachwuchshoffnung und Kinderbuchautorin Maria Parr drückte die Kernaussagen geschickt in einer modernen Geschichte von Maria und Josef aus. In der Geschichte über die "Heilige Nacht" spannte die bekannte Autorin Selma Lagerlöf einen wunderbaren Bogen vom Abschied bis zum Aufbruch, vertiefte die Nähe zwischen einer Großmutter und ihrer Enkelin und schaffte es in melancholischer Intensität, Zeichen der Hoffnung in einer schweren Lebensphase auszusenden.

Jörg Wenzler spiegelte diese Stimmungen in seiner lebendigen Art der Erzählung wieder. Aus Dänemark stammte die heitere Geschichte von Rasmus und Ina, die erfuhren was es bedeutet, Weihnachten in der Wärme zu feiern. Passend zu den Geschichten wählte Kantor Christof Wünsch mit seinem Bach-Chor das Repertoire, das in diesem Jahr ebenfalls auf Weihnachtslieder aus dem Norden Europas basierte.