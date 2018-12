VS-Villingen. Ein weihnachtliches Opernspiel rund um die fantastischen slawischen Mythen und Märchen wird am 16. und 17. Dezember in Theater am Ring in Villingen aufgeführt. "Das Schneemädchen" erzählt die zauberhafte Geschichte der jungen Snegurochka, die aus ihrer Eiswelt flieht und sich prompt in einen Menschenprinzen verliebt. Das Stück ab fünf Jahren ist als Familienveranstaltung am 16. Dezember um 15 Uhr und als "Auftakt"-Konzert am 17. Dezember um 9 Uhr zu sehen.