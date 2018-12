Villingen-Schwenningen Weihnachtlich eingestimmt

VS-Tannheim (wz). Den Konzertauftakt machte das Jugendorchester unter der Leitung von Waldemar Lang, allerdings in bislang noch gekannter Besetzung. Das bisherige Jugendorchester wurde im Herbst vollständig ins Hauptorchester übernommen und die bisherige Musik AG aus der Kooperation mit der Grundschule bildet jetzt das neue Jugendorchester.

Mit "In my mind", "Small Talk" und Hulapalu von Andreas Gabalier führte man sich akkurat ein. Nach einem "Warm up", bei dem die erst seit September bestehende Musikwerkstatt der Grundschule den musikalischen Leiter Waldemar Lang begleitete, ließen beide jungen Orchester gemeinsam "Jingle Bells" erklingen.

Das Hauptorchester überzeugte mit seinen gespielten Interpretationen zu vielfältigen Musikstücken. Dazu gehörte zum Einstieg die Romanze "Arthur’s Theme (Best That You Can Do)", gefolgt von der Hommage "Cadiz" aus der Suite "Espanole" von Isaac Albeniz aus dem Jahr 1886.