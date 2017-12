Villingen-Schwenningen Weihnachten mit dem frechen Rabe Socke

Aus diesem Grund hat sich die KTVS (Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH) entschlossen, dieses Jahr keine Weihnachtspräsente an ihre treuen Geschäftspartner zu versenden, sondern in ihrem Namen eine Theatervorstellung des Stücks "Alles Weihnachten mit dem kleinen Raben Socke" für Kinder in sozialen Projekten zu organisieren.

Am Dienstag, 19. Dezember, gastiert das Theater auf Tour mit dem Stück für Zuschauer ab vier Jahren im Theater am Ring. Für 15 Uhr hat die KTVS nun eine zusätzliche Sonderveranstaltung gebucht, zu der die Kinder sozialer Einrichtungen eingeladen wurden.

Der freche Rabe mit der geringelten Socke begeistert schon seit 20 Jahren seine Leser und hat unzählige junge Fans. Im Theater erleben er und seine tierischen Freunde nun stimmungsvolle Weihnachtsabenteuer – und ermöglichen den geladenen Kindern lustigen, unbeschwerten und weihnachtlichen Theaternachmittag.