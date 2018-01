Villingen-Schwenningen Weigheim wird weiter wachsen

Die Installation von zwei neuen Spielgeräten, der Ersatz der Glasbausteine durch Kippfenster im Eingangsbereich und der bevorstehende Einbau einer Grünfläche am Parkplatz beim alten Friedhof, die aufgrund der Fahrbahnverengung eintretende Wohnraumverbesserung an der Kreuzung Mühlhauser-, Alfons-Käfer-Straße, Investitionen in eine Modernisierung des Feuerwehrgerätehauses oder auch die Sanierung der Kreisstraße nach Deißlingen waren weitere Punkte, welche die Ortsentwicklung positiv beeinflussten.