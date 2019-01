Villingen-Schwenningen Weigheim erwartet rund 1500 Hästräger

Sonja Walter erinnerte daran, dass der Häsverleih nur den Mitgliedern vorbehalten bleibt, die rechtzeitig einen Nutzungsvertrag mit dem Verein abschließen. Sie wies auf die neu gestaltete Homepage hin. Gesichert ist das Fest­wochenende Anfang Februar, das in gewohnter Weise mit dem Zunftabend am Freitag beginnt. Am Samstag zum großen Umzug werden in Weigheim 1500 Hästräger aus mehr als 50 Umzugsgruppen erwartet. Walter dankte den Mitgliedern für ihre ­Unterstützung und Mitwirkung das gesamte Jahr hindurch und lobte die tolle Gemeinschaft.

Sonja Walter steht gemeinsam mit Kassierer Thomas Hils an der Spitze des Vereins, da der Vorsitzende Sven ­Becker aus privaten Gründen darum bat, in dieser Saison keine öffentlichen Auftritte wahrnehmen zu müssen.

In Weigheim ist die Narrenzunft während der Fasnet als Gastgeber für die Organisation des Festwochenendes am 1. und 2. Februar, den närrischen Seniorennachmittag am 27. Februar im Jugendheim und der Veranstaltungen am Schmutzige Dunschtig zuständig. Das Fasnetverbrennen ist auf den 5. März, das Narrenbaumfällen auf den 6. März terminiert.