Villingen-Schwenningen Wegkreuz kehrt wieder zurück

Der Weg in dem idyllischen Naherholungsgebiet wird von vielen Spaziergängern, Hundebesitzern, Radfahrern und Joggern benutzt. Pfarrer Fischer erbat daher auch den Segen für alle, die an diesem Kreuz vorüber kommen. Im Glauben, dass vom Kreuz Heil ausgehe, lade es zur stillen Einkehr und zum Gebet direkt in Gottes Schöpfung ein, so Fischer. Unterstützung dabei bietet auch die auf Anregung des städtischen Seniorenrates von der Stadt genau gegenüber aufgestellte Sitzgelegenheit.

Pfarrer Fischer dankte neben Bader und Flöß auch Joachim Flühs vom Gemeindeteam St. Fidelis und ­Thomas Weiss vom Stiftungsrat der Seelsorgeeinheit Villingen für ihren jeweiligen Einsatz für das Wegkreuz.

Das Kreuz und der Corpus wurden 1937 von Eugen Merz geschnitzt. Dabei handelt es sich um ein Kleindenkmal, bei dem künstlerisch nichts verändert werden darf. Es wurde einst als Auftragsarbeit, die auf das Gelübde einer Dame zurückgeht, gestiftet und gehört der Pfarrei St. Fidelis.

"So alle zehn Jahre sollte solch ein Kunstwerk, gerade wenn es im Freien steht und Wind und Wetter ausgesetzt ist, überholt werden", erklärte Flöß. Diesmal betrug der Intervall durch die Sturmschäden bedingt jedoch nur viereinhalb Jahre.