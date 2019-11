Villingen-Schwenningen Wegen Gema keine Eisdisco - Weihnachtsmärkte weiter ohne Lautsprecher-Musik

Die Discoveranstaltung gibt es jedoch seit etwa drei Jahren nicht mehr. Und auch in der komplett erneuerten Eiskunsthalle wird es sie - zumindest in der einstigen Form - nicht mehr geben. Diese Auskunft gab Klaus Hässler, Geschäftsführer der Kunsteisbahn (KEB) GmbH, jüngst in einem Pressegespräch. Als Grund nannte er die immensen Kosten, die durch Gema-Gebühren anfallen würden. Pro Veranstaltung müssten 1800 Euro gezahlt werden. Um das in Relation zu betrachten: Die jährliche Gema-Pauschale, die für Musik während der allgemeinen Eislaufzeit anfällt, liegt bei knapp 3000 Euro. Für jede Eisdisco also 1800 Euro on top zu zahlen, das ist laut Hässler einfach nicht rentabel. Er ist dennoch zuversichtlich, dass statt der Eisdisco ein anderes Angebot in derselben Richtung gefunden wird: "Wir lassen uns etwas neues einfallen", sagt Hässler. So hat die neue Eishalle sogar extra eine Partybeleuchtung bekommen.

Die Resonanz auf die Wiedereröffnung der Eishalle sei indes "überwältigend" gewesen, berichtet der Geschäftsführer. "Die haben uns richtig überrannt." Eine Einweihung - besser gesagt einen Tag der offenen Tür, soll es im Dezember am Standort geben, wenn dann auch die Sanierung der Curling Halle abgeschlossen ist.