Villingen-Schwenningen Wechsel auf Reitanlage

Erster Auftritt der beiden ist am kommenden Sonntag beim Weihnachtsreiten des RFV. Seit Anfang November bereits bewirtschaften sie den Reitstall. Zuletzt waren die 30-Jährige Stephanie Städter und ihr 23-jähriger Partner Max Srdanov in Düsseldorf angestellt, "doch wir wollten schon immer eine eigene Anlage betreiben", betonten die Pferdewirte der klassischen Reitlehre. Kennengelernt haben sie sich bei der Abschlussprüfung ihrer Ausbildung in Warendorf. Sie wollen ihrem Klientel vielfältige Möglichkeiten in den Bereichen Dressur, Springen und ambitioniertem Freizeitreiten bieten. Schwerpunkte ihrer Arbeit werden Dressur- und Springunterricht, Anreiten junger Pferde und natürlich Reitunterricht für unterschiedliche Leistungs- und Altersklassen sein. "Von der Longe bis zur schweren Klasse bilden wir aus", erklären sie.

Schon am kommenden Sonntag haben Interessierte die Möglichkeit, das neue Pächterpaar kennenzulernen. Denn ab 15 Uhr findet das traditionelle Weihnachtsreiten statt. Neben Vorführungen der Reitschüler und Aktiven sowie der Vorstellung der neuen Pächter, ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Liederkranz Weilersbach.