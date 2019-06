Villingen-Schwenningen Wassertretstelle nicht für Vierbeiner

Fast 15 Jahre war Birgitt Merkel selbst Hundehalterin. "Ich weiß, welch großes Vergnügen es den Tieren bereitet, während des Wassersaufens mit allen vier Beinen im Wasser zu stehen, und auch ein Bad zu nehmen, um sich hinterher kräftig zu schütteln, so dass die Wassertropfen nur so spritzen." Allerdings sorge der Hundespaß dafür, dass die Wassertretanlage, die von der Gemeinde (und zwar nicht von der Hundesteuer) vorbildlich gepflegt und instand gehalten wird, regelmäßig verschmutzt ist. "Wir möchten die Hundebesitzer wie bereits im vergangenen Jahr ermutigen, mit uns in Kontakt zu treten, damit wir gemeinsam eine Möglichkeit finden, damit ihre Lieblinge ihren Durst löschen können, zum Beispiel über einen Wassertrog, ähnlich wie am Wasserreservoir Richtung ›Alte Eiche‹", schlägt Merkel vor. Vielleicht aber hätten Herrchen und Frauchen sogar noch bessere Ideen – damit können sie sich an Birgitt Merkel wenden unter Telefon 07721/90 80 10.