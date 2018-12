Villingen-Schwenningen Wasser wird ab Januar um 4,48 Prozent teurer

Bei Minusgraden besteht die Gefahr, dass Wasserleitungen einfrieren und platzen könnten. Die SVS gibt Tipps, um dies zu vermeiden. Auch wenn man nicht zu Hause ist, sollte die Heizung eingeschaltet bleiben. Es reicht nicht, die Heizung auf die Sternchen-Stufe zu stellen, denn diese schützt nur den Heizkörper vor dem Einfrieren, nicht aber die entfernter liegenden Rohre. Wasserleitungen, die im Garten, in der Garage, auf der Terrasse oder in unbeheizten Räumen liegen, sind besonders gefährdet. Wer sie im Winter nicht nutzt, sollte sie leer laufen lassen und den Hahn abdrehen. Ist ein Haus über einen langen Zeitraum in der kalten Jahreszeit nicht bewohnt, ist es sinnvoll, den Haupthahn zu schließen, die Leitungen zu entleeren und andernfalls die Objekte in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Auch der Wasserzähler benötigt Schutz vor der Kälte. Sollten die Temperaturen in den Minusbereich sinken, ist es empfehlenswert, die Kellerfenster zu schließen, sonst kann es passieren, dass der Wasserzähler im unbeheizten Keller einfriert. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 07721/4 05 05.