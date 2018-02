Villingen-Schwenningen Was passiert, wenn die Jugend wieder liest?

VS-Schwenningen. Dem Leser muss klar sein, dass es sich bei diesem Bericht schon mindestens um Tertiär-, vielleicht schon um Quartär- oder gar Quintär-, Sextärliteratur handelt. Was ist das? Schreiben über jenes, was andere geschrieben haben über das Schreiben von anderen… Sogar mit der Sekundärliteratur hat Kabarettist Philipp Scharrenberg schon länger seine Probleme. Zu Beginn des abgeschlossenen Studiums der Germanistik dachte er noch, es ginge dort um Literatur, um Gedichte und Romane. Aber es geht vor allem darum, sich damit auseinander zu setzen, was andere über die Literatur denken oder eben wieder andere über das, was nochmals andere darüber gedacht haben. "Germanistik ist heilbar!" hat er sein Programm überschrieben, mit welchem er am Freitagabend im Schwenninger Capitol gastierte. Der Schwarzwälder Bote schreibt nun darüber, was Scharrenberg aus dem Nachdenken über die Germanistik und ihre rekursiven Schleifen kurz vor dem Wochenende auf die Bühne brachte.