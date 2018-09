Villingen-Schwenningen "Was macht das Kind denn da?"

Nach den einleitenden Vorträgen "Liebevoll begleiten von null bis sechs Jahren" von Beate Berger-Haller und "Was tun in unsicheren Situationen?" von Angela Jäger-Donno, die in das Thema einführen, können die Teilnehmer zwei von drei Workshops wählen.

"In interaktiven Situationen sollen Strategien und Übungen vermittelt werden, um konkrete Hilfestellungen zu bieten", berichtet Angela Jäger-Donno. Im Workshop "Gesprächstechniken zur Handlungssicherheit", der von ihr geleitet wird, sollen Möglichkeiten erlernt werden, die ein professionelles und sicheres Handeln der Erzieher unterstützen können.

Kriminaloberkommissarin Marion Hartwich und Marion Hirt von der Grauzone zeigen in ihrem Workshop "Kinder stärken" auf, wie man Kinder darin stützen kann, eigene Grenzen wahrzunehmen und diese anderen gegenüber aufzeigt und vertritt. Die fünf Säulen der Prävention stehen auf dem Programm.

Diplom-Sozialarbeiter und -pädaoge Sebastian Schoch von pro familia beschäftigt sich mit der psychosexuellen Entwicklung und der Frage "Wie verhalten sich Kinder beim Entdecken ihres Körpers?"

Die Veranstaltung findet am 25. Oktober von 9 bis 16 Uhr im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis in Villingen (Am Hoptbühl 2) im großen Sitzungssaal statt. Folgendes Programm ist vorgesehen: 9 bis 9.25 Uhr Ankommen/Kaffee/Workshops auswählen, 9.30 bis 11.30 Uhr Einführungsvorträge. Im Anschluss haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die Workshops zu besuchen. Anmeldungen können noch bis spätestens 1. Oktober erfolgen, telefonisch unter 07721/9137940 oder per E-Mail anberatungsstelle-bekj-fw@Lrasbk.de