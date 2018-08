Villingen-Schwenningen Was hinter der aufwendigen Technik des Villinger Kneippbads steckt

VS-Villingen. Die Bäder Villingen-Schwenningen GmbH (BVS) hatte am Montagabend zu einer Führung durch das Kneippbad Villingen eingeladen, an der sieben interessierte Bürger teilnahmen. "Wann kann man schon einmal in aller Ruhe Einblick in die gewaltige Technik des Kneippbads erhalten?", begrüßten Susanna Kurz, Pressereferentin der BVS, und Josef Krapf, leitender Schwimmmeister, die Besucher.