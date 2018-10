Schwarzwald-Baar-Kreis. Wir leben in einer Zeit von neuen Ernährungsweisen und Empfehlungen mit Burgern, Döner, Fastfood, Low Carb, Vegetarismus, Veganismus und vielen anderen. Was bedeutet dies für die Diabeteserkrankung? Lösen manche Ernährungsweisen Diabetes aus oder können die Krankheit gar verhindern? Was dürfen und sollen Diabetiker essen? Ein Vortrag am Dienstag, 6.November, um 19.30 Uhr im Landratsamt Großer Sitzungssaal Am Hoptbühl 2, in VS-Villingen gibt Einblicke in die Empfehlungen bei Diabetes und Ernährung. Referent ist Johannes Guhl, Facharzt für Innere Medizin, Diabetologie, Villingen-Schwenningen. Die Moderation übernimmt Alexander Regge, Facharzt für Allgemeinmedizin, Villingen-Schwenningen. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es beim Gesundheitsamt, Telefon 07721/91 37 19 3.