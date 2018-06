Villingen-Schwenningen Was bedeutet Heimat?

VS-Villingen. Das Kindertheaterstück "Haydi! Heimat!" ab zehn Jahren, am Dienstag, 19. Juni, um 10 Uhr, im Theater am Ring, übersetzt Heimaterfahrung in kraftvolles, junges Volkstheater, das Zugehörigkeit auf Taten und nicht auf Abstammung begründet.

Was ist Heimat? Diese Schulaufgabe stellt für Kemal eine echte Herausforderung dar. Als er völlig überfordert seine Familie dazu befragt, gibt jeder eine andere Antwort. Bald erschlägt ihn das Thema "Heimat" so, dass er erkrankt. Plötzlich steht Ella an seinem Bett, die seit kurzem in seine Klasse geht und im gleichen Hochhausblock wohnt. Zusammen blättern sie im Buchklassiker "Haydi", den Kemals Oma ihm zum Thema vorgeschlagen hat. Zwar ist er auf Türkisch, aber Ella denkt sich entlang der Illustrationen ihre eigene Geschichte dazu aus.

Das alte Kinderbuch und die neue Freundschaft müssen noch einige unerwartete Erlebnisse überstehen, bis die Kinder am Ende gemeinsam in Kemals Schule ihre Version von Heimat vorstellen: Eine neue Heimat, selbstgemacht und gut!