Villingen-Schwenningen Warten auf die richtigen Interessenten

Villingen-Schwenningen. Die Weinempfehlung für einen Rioja steht noch immer in Kreide auf der schwarzen Schiefertafel oberhalb der Theke geschrieben, als ob nichts passiert wäre, und als ob das Restaurant "Wirtschaft zum Schlachthof" nie seine Pforten zum 1. Oktober geschlossen hätte. Seither sucht Gabriele Karcher, die das Restaurant verantwortlich geführt hatte, einen geeigneten Pächter. Am liebsten würde sie das renommierte Lokal in der Schlachthausstraße in Villingen wieder in der bisherigen Form weiter betreiben.

Bedauern über das Aus

Gabriele Karcher und Klaus Käfer gaben nach elf Jahren die traditionsreiche Villinger "Wirtschaft zum Schlachthof" auf (wir berichteten). Seit der Schließung, erzählte sie am Rande eines Pressegesprächs, sei sie immer wieder von ehemaligen Gästen gefragt worden, ob und wie es im Lokal an der Brigach weiter gehe. Viele bedauern das Aus für die Gaststätte und fragen sich: "Wo kann man denn hier jetzt noch regional essen?".