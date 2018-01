Villingen-Schwenningen Warten auf den Messias

In seinem neuen Soloprogramm beschäftigt er sich mit der Ankunft des Messias. Welche Vorbereitungen müssen wir treffen? Sind wir denn schon so weit, ihn zu empfangen? Was müssen wir vorher alles beichten? Welche Ausreden müssen wir uns ausdenken, um ihm erklären zu können, dass wir seine Bergpredigt doch nicht so ganz verinnerlichen konnten.

Zum Inhalt: Glaubt man an die drei führenden Religionen, kommt eines Tages der Messias und rettet die Welt, die Menschheit, die Religion, den Gott und das Abendland vor dem Bösen. Aber wie kriegen wir es hin, dass der Messias es bis nach Europa schafft?

Der Eintritt kostet 14 Euro.