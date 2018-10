VS-Villingen. Verschenken statt wegwerfen – unter diesem Motto findet am Samstag, 20. Oktober, der Warentauschtag der Georgspfadfinder in Zusammenarbeit mit dem Amt für Abfallwirtschaft im Gemeindezentrum der St. Konradskirche in Villingen statt. Warenannahme ist von 8.30 bis 11 Uhr, Warenmitnahme von 10 bis 12.30 Uhr. Ziel des Tauschtages ist es, gut erhaltene Gegenstände weiter zu nutzen und so Abfall zu vermeiden. Die Erlöse kommen der Jugendarbeit der Pfadfinder am Pfadfinderhaus zugute.