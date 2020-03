Villingen-Schwenningen War der brutale Übergriff ein versuchter Totschlag?

Der Vorfall vor rund einem Monat am Schwenninger Bahnhof hatte für Entsetzen gesorgt. Damals wurde ein 37-Jähriger, der nach dem Besuch einer dortigen Gaststätte mit einer anderen Personengruppe in Streit geraten war, zunächst am Boden liegend von einem der Täter wie von Sinnen mit Faustschlägen attackiert.