Villingen-Schwenningen Wanted: Neues Gewerbebauland

Villingen-Schwenningen. Villingen-Schwenningen steht – im positiven Sinne – unter Druck: Bauland wird dringend benötigt.

Das Gewerbegebiet Salzgrube muss in den zweiten Bauabschnitt gehen. Kaum haben sich die ersten Firmen in dem neuen Gebiet am Villinger Stadtrand niedergelassen, wird es dort schon eng. IMS Gear war der XXXL-Deal des Jahres 2017 – die Fläche, die die Firma in der Villinger Salzgrube in Beschlag nimmt, ist sogar größer als die Grundfläche beim Möbelriesen XXXLutz.

Die neue Aral-Tankstelle, die Firma Noerpel und IMS Gear, viel mehr hat nicht Platz in der Salzgrube, denn: Bis ins Jahr 2025 hat der Zahnrad- und Getriebetechnikspezialist, der aus Donaueschingen zugewandert ist, noch die Option auf massive Erweiterungen in Villingen. Insgesamt acht Hektar Fläche zwischen Villingen und Schwenningen könnten somit mittelfristig im IMS-Gear-Land werden. Und die Zeichen stehen gut, dass diese Pläne auch umgesetzt werden.