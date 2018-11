Villingen-Schwenningen Wanted: die tollsten Sportler in VS

Zur Wahl in der Kategorie "Sportler des Jahres" stehen: Tim Assmann (TV Villingen), Noah Fischer (Boxing VS), Philipp Holzmann (Judo Club Marbach), David Ketterer (Schwimm- und Skiclub Schwenningen), Levi Schlenker (Schwenninger ERC), Leon Stoermer (Kanusportclub Villingen), Till Wunderlich (Curling Club Schwenningen). Zur Wahl in der Kategorie "Sportlerin des Jahres" stehen zur Wahl: Laura Berchdorlt (Schweimm- und Skiclub Schwenningen), Sarah Reinke (Bogenclub VS), Saskia Burkard (Judo Sport Club Pfaffenweiler), Fiona Wunderlich (Curling Club Schwenningen), Tabea Mose (Schwimmclub VIllingen), Christine Tobert (Judo Club Marbach), Lara Weinhold (Karateverein Bushido Schwenningen). Anastasia Adam (MMC Twirling Sport VS), Josephine Burger (Reitverein St. Hubertus Villingen). Zur Wahl als "Master des Jahres" stehen: Regina Bähr (TG Schwenningen), Mariella und Michael Dold (TCS Villingen-Schwenningen), Holger Gölz (Bogenclub VS), Helga Fischer und Michael Probst (TSC Villingen-Schwenningen), Harry Pavel (Curling Club Schwenningen), Uwe Rehnert (Shintaikan Dojo Villingen), Sébastian Weitbruch (PSV Villingen-Schwenningen), Peter Turmheller (Radsportverein Schwenningen) und Natascha Wolf (DjK Villingen). Zur Wahl als "Mannschaft des Jahres" stehen: die Herren I "wiha Panthers" des Basketballvereins Schwenningen, die Synchronschwimmerinnen Anna Kaphorst und Christina Schmidt des SSC Schwenningen, die U16 des Schwenninger ERC, die Herren I des TC Blau Weiß Villingen, die Herren I des FC 08 Villingen und die C-Jugend Volleyball des TV 1848 Villingen.