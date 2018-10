Villingen-Schwenningen Wann ist es Zeit, die 112 zu wählen?

Wann sollten Menschen denn den Notruf 112 anrufen, wann den ärztlichen Bereitschaftsdienst 116 117?

Handelt es sich um eine akute oder gar lebensbedrohliche Situation, erreichen Sie den Notruf europaweit unter der Nummer 112. Sie brauchen keine Vorwahl, können vom Handy oder Festnetz anrufen. Wählen Sie diese Nummer auf jeden Fall bei starken Brustschmerzen, Herzbeschwerden, Schlaganfallsymptomen und schweren Verletzungen. Außerdem erreichen Sie mit der 112 die Feuerwehr, wenn deren Einsatz erforderlich ist. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist für nicht-lebensbedrohliche und nichtakute Notfälle zuständig. Dazu zählen zum Beispiel Rückenschmerzen, Fieber oder Durchfall. Wenn ihr Hausarzt am Wochenende, an Feiertagen oder nachts nicht erreichbar ist, können Sie die 116 117 wählen. Auch diese Nummer ist ohne Vorwahl aus dem Fest- und Mobilfunknetz erreichbar.

Welche Informationen brauchen Sie, wenn jemand die 112 anruft?

Was wir immer benötigen sind genaue Angaben zum Ort des Einsatzes. Die Disponenten übernehmen die Gesprächsführung, so melden wir uns bereits zu Beginn mit folgendem Wortlaut "Notruf 112 – wo genau ist der Notfallort?" Sie sehen, wir verschwenden keine Zeit mit unnötigen Floskeln. Mit dieser Einstiegsfrage können wir a) bereits die Örtlichkeit erfassen und b) versuchen wir so, die Gesprächsführung zu übernehmen und unsere notwendigen Fragen zu platzieren.

Rufen Menschen die 112 an, obwohl gar kein echter Notfall besteht?

Die Spaßanrufe und der Notruf-Missbrauch haben im Vergleich zu früher deutlich abgenommen und gehen gegen null. Dann gibt es die Anrufer, die nicht klassifizieren können, ob es sich um einen echten Notruf in unserem Sinne handelt oder nicht. Hier versuchen wir, bestmöglich weiterzuhelfen. Zugegeben sind die Grenzen im medizinischen Bereich fließend. Was leider zunimmt, ist eine gewisse Unbeholfenheit, so wird regelmäßig auch wegen Bagatellangelegenheiten die 112 gewählt. Leider sind die Anrufer in diesem Falle oftmals unzufrieden, wenn man sie nur in die Notfallpraxis verweist und ihnen keinen Rettungswagen schickt, nur weil sie gerade kein Auto haben.

Welche Notfälle haben Sie besonders häufig am Telefon?

Die Kampagnen zum Thema Herzinfarkt oder Schlaganfall zeigen Wirkung. Die Menschen sind zum Glück sensibilisiert und wenden sich bei den Symptomen eines Schlaganfalls nicht mehr wie früher an den Hausarzt, sondern richtigerweise an die 112.