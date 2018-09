Villingen-Schwenningen Wanderwoche mit viel Genuss

Dies bezog sich vor allen Dingen auf das ausgezeichnete mehrgängige Menü, das so kein Teilnehmer an irgendeiner Wanderwoche des DAV erlebt hatte. "Wann wurden wir schon mit exzellenten ­Jakobsmuscheln mit Speck, Rinderfilet und einem überaus reichhaltigem Käsebuffet verwöhnt?", so der Alpenverein und resümiert: " So war der Wanderurlaub auch eine wahre Schlemmerreise."

Die Truppe startete ursprünglich mit 50 DAV-Mitgliedern. Zwischenaufenthalt war Vevey, wo neun Bergsteiger mit dem Schiff über den Genfer See übersetzten und ihre siebentägige Hüttentour starteten.

Unter der Führung von Fritz Weißer wanderte diese Gruppe etwa 120 Kilometer und mehreren Tausend Höhenmeter von St. Gingolph/Schweiz bis kurz vor Chamonix auf dem sogenannten GR 5 (Grand Randonee). Dieser Abschnitt eines europäischen Fernwanderweges ist der bekannteste und beeindruckendste Teil.