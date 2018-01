Villingen-Schwenningen Wanderungen führen quer durch das schöne Ländle

Eintagswanderungen sind organisiert in Bad Dürrheim, zur Gaststätte Bettlinsbad, auf dem Balinger Rundweg, über die Höri, bei den Hinterhölzer Höfen, durch die Teilahme an der Gaulehrwanderung im Mai auf dem Westweg bei Hausach, sowie von Birkendorf zu den Roggenbacher Schlössern. Zudem wird gewandert von Schönwald über die Katharinenhöhe, nach Schwenningen, auf dem Heuberg, auf dem Harmersbacher Vesperweg, auf der Lauterbacher Hochtalrunde, im Groppertal, auf dem Hopfenpfad bei Tettnang, auf dem Traufgang Wachholderhöhe bei Tailfingen und auf dem oberen Rundweg im Glasbachtal. Eine Tour zum Schaufelsen im Bereich Neidingen und der Ruine Falkenstein stehen ebenfalls auf dem Plan. Die letzten Wanderungen im November sind traditionsgemäß der Lichtergang und die Wanderung zur Metzelsupp.

Zwischen den Touren gibt es die von Hedi Schweizer organisierten Besuche im Phonomuseum in St. Georgen, im Skimuseum in Hinterzarten, auf dem Thyssenturm in Rottweil, bei Fallers Miniaturwelt in Gütenbach, einen Theaterbesuch in Rottweil und im Eisenbahnmuseum in Trossingen, beim Schiefererlebnispark in Dormettingen sowie zum Jahresabschluss einen Besuch des Weihnachtsmarktes bei der Burg Hohenzollern.