Villingen-Schwenningen Wanderung für Menschen mit Handicap

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis und das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport der Stadt VS laden am Donnerstag, 14. Juni zu einer Wanderung ins Neckartal ein. Treffpunkt ist um 10.15 Uhr in der Eingangshalle des Bahnhofs in VS-Villingen.