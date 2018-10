VS-Villingen. Am Mindelsee wandert die Ortsgruppe Villingen des Schwarzwaldvereins am Mittwoch, 10. Oktober. Abfahrt ist um 13 Uhr am Busbahnhof H 11 in Villingen und fünf weiteren Haltestellen nach Plan. Der Mindelsee ist ein aus der Eiszeit stammender Moränensee, ein Gletscherzungensee, auf dem Bodanrück bei Radolfzell. Das Naturschutzgebiet beheimatet seltene Tier- und Pflanzenarten und ist als Vogelparadies bekannt. Die Langwanderer beginnen in Markelfingen und gehen am Mindelsee entlang in etwa zwei Stunden zum Restaurant Mindelsee. Die Kurzwanderer laufen etwa eine Stunde am Mindelsee. Die Schlusseinkehr ist im Restaurant Mindelsee. Der Fahrpreis beträgt zehn Euro. Anmeldungen sind bis Dienstag, 9. Oktober, 12 Uhr, bei der Firma Maier-Reisen, Telefon 07721/ 2 10 27, möglich. Wanderführer sind Wilfried Helm und Richard Schmidt, Telefon 07721/9 16 87 20. Auch Gäste sind willkommen.