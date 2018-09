VS-Villingen. Das wildromantische Naturerlebnis Teichschlucht im Simonswäldertal erkundet der Schwarzwaldverein Villingen bei einer Wanderung am Mittwoch, 19. September. Start ist um 13 Uhr am Busbahnhof H 11 in Villingen. Die zweistündige Tour für Langwanderer beginnt in Gütenbach am Felsenkeller und führt steil abwärts durch den Bannwald Teichschlucht zur Pfaffmühle, Luxenhof, Haldenschwarz und Obertal, Beim Engel. Die einstündige Kurzwanderung ist im Tal der Wilden Gutach Pfaffmühle, Vitenhof, Holzschlaghof, Kraftwerk, Zweribach, Wehrleshof, Beim Engel. Für beide Touren sind feste Schuhe Bedingung, Wanderstöcke sind emfehlens-wert. Die Schlusseinkehr ist im Gasthaus Engel in Obersimonswald. Der Fahrpreis be trägt neun Euro. Anmeldungen sind bis Dienstag, 18. September, 12 Uhr, bei Maier-Reisen, Telefon 07721/ 2 10 27, möglich. Wanderführer sind Siegfried Held und Hans Schlude, Telefon 07721/ 5 94 46. Auch Gäste sind willkommen.