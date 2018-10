VS-Pfaffenweiler (wz). Am Wochenende, 13. und 14. Oktober, finden in Pfaffenweiler die 56. Internationalen Wandertage statt. Die beiden Strecken über fünf, zehn Kilometer führen in diesem Jahr in Richtung Sportplatz Magdalenenberg, Rietheim und zurück. Die Startzeiten sind am Samstag von 12 bis 16 Uhr mit Zielschluss um 18 Uhr, am Sonntag von 7.30 bis 13 Uhr mit Zielschluss um 17 Uhr. Teilnehmer, die nur den IVV-Stempel erwerben wollen zahlen zwei Euro Startgebühr, wer zusätzlich eine kleine Auszeichnung haben möchte, bezahlt vier Euro. Die fünf größten vorangemeldeten Gruppen erhalten Pokale, für Gruppen ab 25 Teilnehmer gibt es einen Gruppenpreis. Auch für die örtlichen Vereine gibt es einen Wanderpokal. An beiden Tagen sorgt der FC Pfaffenweiler in der Turn- und Festhalle für die Bewirtung. Die Siegerehrung ist am Sonntag um 13 Uhr in der Turn- und Festhalle. Ab 10 Uhr spielt die Musik auf.