Villingen-Schwenningen Wanderprogramm mit Rekordumfang

Wer jetzt schon seinen Urlaub für 2018 plant, sollte sich die Mehrtagestouren des Schwarzwaldvereins ansehen: Gardasee, Lago Maggiore, Westweg, Hamburg und Lüneburger Heide stehen zur Auswahl – alle an die unterschiedlichen Ansprüche der Teilnehmer angepasst.

Die ersten Wochen des Jahres sind einigen Besichtigungsfahrern vorbehalten: das Trossinger Nudelhaus, der Stuttgarter Fernsehturm und der Kunstraum Grässlin in St. Georgen stehen heuer auf der Liste, bevor es im März hinaus in den Frühling geht. Für die Outdoor-Wanderer zum Beispiel zur Nonnenhöhle, zum Rußberg, Risiberg und in das reizvolle Ursental.

Die Märzenbecherblüte im Lautertal lockt eine Woche später, und am Ostermontag wird auf dem idyllischen Dreikirschenweg bei Achern gewandert. Die Outdoorwanderer genießen Anfang April den Siebentälerweg zwischen Biberach und Gengenbach, eine Familienwanderung verspricht Streuobsterlebnisse im Schönbuch. Dann steht schon das Outdoor-Wanderwochenende am Lago Maggiore bevor.

Vier reizvolle und teils anspruchsvolle Touren im herrlichen Tessin rund um Cannobio warten auf die Mitfahrer. Vielfältige Lebensräume im Hegau können die Wanderer rund um Mägdeberg und Hohenkrähen erforschen. Am letzten Aprilsonntag wird die Apfelblüte auf dem Frickinger Apfelrundweg bestaunt.

Gemeinsam mit der Senioren-VHS bewundert der Schwarzwaldverein die Fliederblüte im historischen Haigerloch. Neben einer Wanderung gibt es in dem reizvollen Städtchen an der Eyach viele Besichtigungsmöglichkeiten. Die Outdoor-Tourengeher zieht es ebenfalls Anfang Mai ins wildromantische Wildgutachtal, und schon eine Woche später möchten die Schwarzwaldvereinswanderer den Gardasee in seinem schönsten Blütenkleid erleben. Vom Standort Brenzone aus sind verschiedene Wanderungen und Besichtigungen geplant.

Derweil unternimmt die Outdoor-Gruppe eine Wanderung im Bücherner Tal beim Landwassereck und erkundet zwei Wochen später die Drei-Schluchtentour.

Ein Wanderhöhepunkt wird die Fahrt zum Mont St. Odile mit dem gleichnamigen Kloster im Elsaß Anfang Juni sein, gefolgt von der ersten Alpintour ins Calfeisental in der Schweiz.

Eine gemeinsame Wanderung mit den Wanderfreunden des Villinger Schwarzwaldvereins führt in die Wutachschlucht von Reiselfingen nach Achdorf und schließt das erste Halbjahr ab. Das komplette Programm des Schwenninger Schwarzwaldvereins kann auf der Internetseite www.schwarzwaldverein-schwenningen.de eingesehen werden oder ist in gedruckter Form bei der Tourist-Information am Bahnhof Schwenningen, in Villingen oder bei Heldmanns Apotheke im City-Rondell erhältlich.