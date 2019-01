Villingen-Schwenningen Wanderer zieht es in die Welt hinaus

Im Juli besuchen die Gartenfreunde im Schwarzwaldverein die Bundesgartenschau in Heilbronn, wandern im Mittleren Schwarzwald oder informieren sich auf dem Energiepfad Mittelbaden auf den Prechtaler Schanzen über die dortigen Windenergieanlagen.

Ein Abstecher ins Neckartal führt von Böhringen in die Wachenbachschlucht, bevor im August gemeinsam mit dem Villinger Schwarzwaldverein auf die Salmaser Höhe gewandert wird. Das Jostal vom Thurner aus und die Wutachflühe sind weitere Ziele, ebenso wie das Schuttertal und eine Abenteuertour im Hochseilgarten Kletterpark Waldheim.

In Sipplingen bekommen die Schwenninger Informationen über ihr Trinkwasser oder wandern im September zum Wanderheim Lindenbüble. Das liebliche Weinanbaugebiet Alde Gott wird wenig später erwandert, und schließlich sind Sänger des Liederkranzes und Wanderer des Schwarzwaldvereines in Bad Säckingen unterwegs.

Die 60-jährigen Mammutbäume am Kaiserstuhl besuchen Villinger und Schwenninger Wanderfreunde gemeinsam. Im Oktober gibt es eine Wanderung zum Rappenfelsensteig und wird die Hagenbachidylle bei Trossingen angeboten. Im Stuttgarter Straßenbahnmuseum in Bad Cannstatt sind Höhepunkte der Stuttgarter Straßenbahngeschichte zu erleben. Die gemeinsame Wanderung mit dem Schwäbischen Albverein führt in diesem Jahr in die Balinger Berge.

Zum Jahresabschluss besuchen die Schwenninger Wanderfreunde in der Vorweihnachtszeit den romantischen Weihnachtsmarkt in Baden-Baden.