Villingen-Schwenningen Wanderer tauchen in Geschichte ein

Der Schwarzwaldverein Schwenningen wandert am Sonntag, 3. Juni, im Nachbarland Frankreich. Mit dem Bus geht es in die Vogesen zum Ausgangspunkt Mont St. Odile. Der Odilienberg, einst Hohenburg genannt, auf dem heute das Kloster steht, gehörte dem Herzog Eticho. Er schenkte das Land seiner Tochter Odilia, die Ende des siebten Jahrhunderts das erste elsässische Frauenkloster gründete. Die Heidenmauer auf dem Odilienberg ist eine im zweiten und dritten Jahrhundert vor Christus errichtete keltische Fluchtburg. Die über zehn Kilometer langen Wälle erschließen eine Fläche von etwa 100 Hektar. Die großen Sandsteinblöcke der Mauer sind in einer Breite von fast zwei Metern auf einer Höhe bis vier Meter ohne Mörtel aufeinander geschichtet, eine chinesische Mauer in kleiner Ausgabe. Die Wanderzeit beträgt etwa dreieinhalb Stunden. Eine Abkürzung ist nicht möglich. Da die Wege stark verwurzelt sind, sind Stöcke angenehm. Eine Schlusseinkehr ist nicht vorgesehen, aber am Ende eine Kaffeepause. Verpflegung und Getränke sind mitzubringen. Der Fahrpreis beträgt 22,50 Euro, für Nichtmitglieder 25,50 Euro. Anmeldungen sind bis Freitag, 1. Juni, 16 Uhr, bei Heldmanns Apotheke im City-Rondell, Telefon 07720/17 41, möglich. Abfahrt ist am Sonntag um 7 Uhr in Villingen am Busbahnhof H11, um 7.10 Uhr in Bad Dürrheim am Adlerplatz, um 7.20 Uhr in Schwenningen am Eisstadion und an den weiteren Haltestellen Feintechnikschule, Bahnhof und Dauchinger Straße (Ecke Zollernstraße).

Der Schwäbische Albverein Mühlhausen unternimmt an Fronleichnam, Donnerstag, 31. Mai, eine Tageswanderung von Birkendorf bei Grafenhausen zu den Roggenbacher Schlössern. Vom Parkplatz am Haus des Gastes in Birkendorf wandert die Gruppe leicht abwärts in das Steinatal zur Illmühle. Parallel zur Steina auf halber Höhe führt die Tour an Felsformationen vorbei zur Ruine Roggenbach und kurz darauf zur Ruine Steinegg. Weiter folgt der Weg dem Roggenbachweg hin­ab zum Ufer der Steina und dem Wanderparkplatz. Leicht aufwärts dem Steinatal weiter folgend geht es zurück zum Ausgangspunkt. Die Strecke hat 13,3 Kilometer mit einem Höhenunterschied von 285 Metern. Die Gehzeit beträgt etwa 4,5 Stunden. Die Mitnahme eines Rucksack­vespers ist empfohlen. Abfahrt mit Privatautos ist um 10 Uhr an der Wandertafel in der Ortsmitte von Mühlhausen. Eine Schlusseinkehr ist im Landgasthof Zur Post in Birkendorf vorgesehen. Wanderführer sind Achim Schöne, Telefon 07720/23 671 07, und Stephan Kimmich.

Die Familiengruppe des Schwarzwaldvereins Villingen unternimmt am Sonntag, 3. Juni, eine aussichtsreiche Rundwanderung mit Start und Ziel in Oberwolfach. Die Wanderstrecke beträgt etwa zwölf Kilometer mit einem Höhenunterschied von 570 Metern. Auf naturbelassenen Pfaden bieten sich unterwegs herrliche Ausblicke. Bänke laden zum Ausruhen ein. Abfahrt ist um 10 Uhr an der Kirche in Neuhausen mit Privat-autos. Ein Vesper für unterwegs ist mitzunehmen. Am Ende der Tour ist eine Einkehr vorgesehen. Anmeldungen sind bis Freitag, 1. Juni, bei Familie Gebert, Telefon 07725/70 57, die auch die Führung übrnimmt.