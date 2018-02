Villingen-Schwenningen Wanderer in Stuttgart

Die Gruppe fährt mit der Bundesbahn nach Stuttgart. Anschließend geht es weiter ins Planetarium, wo die Universums-Show "Stars – jeder Stern eine Geschichte" gezeigt wird. Nach dem Blick in den Weltraum fahren die Teilnehmer mit der Straßenbahn zur Haltestelle "Ruhbank/Fernsehturm".

In einem 15-minütigen Fußmarsch wird das Stuttgarter Wahrzeichen erreicht, von dem aus der Blick ins Land genossen werden kann. Danach bleibt der Gruppe eine etwa zweistündige Pause, ehe sich alle um 17 Uhr am Gleis 4 wieder auf dem Hauptbahnhof treffen.

Treffpunkt zur Abfahrt am Schwenninger Bahnhof ist am Mittwoch, 7. Februar, um 8.30 Uhr. Der Fahrpreis beträgt 15,50 Euro pro Person. Die Eintrittsgebühren ins Planetarium und in den Fernsehturm betragen jeweils fünf Euro. Anmeldung ist bis heutigen Dienstag, 6. Februar, 16 Uhr, bei Heldmanns Apotheke im City Rondell unter Telefon 07720/17 41 möglich. Gäste sind willkommen.