Villingen-Schwenningen Wanderer fühlen sich auf dem Hummelhof wie im Paradies

Das nächste Ziel war die einsam im Wald gelegene Laubwaldkapelle, in der Günter Hummel den Wanderern die Geschichte dieser ehemaligen überregionalen Wallfahrtskapelle erläuterte. Sie stellten fest, dass diese versteckte Kapelle ein wahres Kleinod ist. An einem ehemaligen Brennerhäusle ging es dann hinauf zum so genannten Schalensteinpfad. Wenn von einem Schalenstein gesprochen wird, so versteht man darunter "eine von der Natur geformte oder von Menschenhand veränderte schalenförmige Vertiefung in diesen großen Findlingen". Beispielsweise Wildsaustein, Eulenstein oder Summstein heißen diese großen eigentümlichen Granitbrocken. Mit Peilpfosten konnte man immer den nächsten Findling entdecken.

Der Abschluss bildete ein überreichliches Bauernbüfett, das die Bäuerin Manuela Hummel in der Zwischenzeit vorbereitet hatte. Holzofenbrot, Salami, Speck, Käse aus Nußbach, frische Rühreier oder selbst gemachte Säfte kamen auf den Tisch, um nur einen Teil der vielen Leckereien zu nennen. Verzehrt wurde dies übrigens in dem zu einer Vesperstube umgebauten Kuhstall. Äußerst sehenswert ist auch der von der Bäuerin mit viel Liebe angelegte und gepflegte Bauerngarten.

Peter Schütte brachte als Mitglied des Vorstandteams des DAV auf der Heimfahrt seinen Dank dem Organisator Ludwig Strack für den in jeder Weise gelungen Nachmittag zum Ausdruck.