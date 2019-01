Villingen-Schwenningen Wanderer auf Tour im Schnee

Die Wanderfreunde Villingen-Schwenningen sind am 19. und 20. Januar in Chalampe in Frankreich unterwegs. Start ist an beiden Tagen jeweils um 8 Uhr. Am Sonntag, 20. Januar, können die Wanderer um 7 Uhr in Grabenstetten starten.

Als erste Wanderung im Jahr 2019 bietet der Schwarzwaldverein Schwenningen am Sonntag, 20. Januar, eine leichte Wanderung in heimischer Umgebung an. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Bahnhof Schwenningen. Ausgangspunkt der Wanderung ist am Großraumparkplatz in Bad Dürrheim, der mit dem Linienbus erreicht wird. Beim Gang durch den Kurpark werden die Teilnehmer von der Königin Luise, die im vergangenen Jahr aus einem Baumstamm geschnitzt wurde, begrüßt. Bis zur Luise-Sturm-Brücke verläuft die Wanderroute auf dem Schwarzwald-Jura-Bodensee-Weg. Dort zweigt die Gruppe in nördlicher Richtung ab und geht am Luisenbrunnen vorbei leicht ansteigend zum Waldcafé. Hier haben die Wanderer nach 95 Höhenmetern den höchsten Punkt der Tour erreicht. Der Rückweg führt auf bequemen Wanderwegen durch den Kapfwald, am Kneippbrunnen vorbei zum Ausgangspunkt.

Die Wanderzeit beträgt zwei Stunden. Vor der Rückfahrt mit dem Linienbus um 15.30 Uhr ist im Café Röder eine Einkehr geplant. Der Fahrpreis beträgt fünf Euro, drei Euro Zuschlag für Nichtmitglieder. Anmeldung bis Freitag, 18. Januar, 12 Uhr, bei Heldmanns Apotheke im City Rondell, Telefon 07720/17 41 gebeten.