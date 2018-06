Villingen-Schwenningen Wanderer auf Tour bei Harmersbach und Gernsbach

Die Wanderfreunde Villingen sind am Samstag, 16. Juni, und Sonntag, 17. Juni, in Bad Waldsee-Haistkirch unterwegs. Start ist am Samstag von 7 bis 13 Uhr und am Sonntag von 7 bis 12 Uhr. Ebenso wandert die Gruppe am Samstag, 16. Juni, und Sonntag, 17. Juni, in Mühl­acker-Enzberg. Start ist am Samstag von 10 bis 14 Uhr und am Sonntag von 7 bis 13 Uhr. Die Wandergruppe ist am Sonntag, 17. Juni, in Gengenbach gemeldet. Start ist von 7 bis 13 Uhr.

Die Wandergruppe des FC Pfaffenweiler ist am Sonntag, 17. Juni, in Reichenbach-Gengenbach unterwegs. Start ist um 7 Uhr.

Wer kennt sie nicht, die leuchtend grün-gelben Teller und Tassen mit Schwarzwald-Hahn und -Henne. Das sympathische Hühnerpaaar begleitet die Wanderer des Schwarzwaldvereins Villingen auf dem Premiumweg mit vielen schönen Aussichtspunkten und Rastplätzen im Hahn-Henne-Look zum Ausruhen. Hier wandern sie am Sonntag, 17. Juni. Treffpunkt ist um 8.05 Uhr am Habsburger Ring und bis 8.30 Uhr am Busbahnhof H 11 in Villingen. Mit dem Bus fahren sie nach Unterharmersbach. Hier beginnt die Wanderung eins und führt über das Jägereckle, Höllhaken, Haldeneck, Vogt auf Mühlstein, Heugrabeneck und Kuhhornkopf nach Hinterhambach, (Wanderstrecke etwa 14 Kilometer) mit vielen Ausblicken zum Brandenkopf und zum Feldberg. Wanderung zwei beginnt beim Vogt auf Mühlstein und geht über Heugraben und Kuhhornkopf nach Harmersbach (Wanderstrecke etwa acht Kilometer). Die Schlusseinkehr findet im Gasthaus-Hotel Grüner Hof in Unterharmersbach statt. Der Fahrpreis beträgt 16 Euro. Anmeldung bis Freitag, 15. Juni, bei Maier-Reisen, Telefon 07721/2 10 27. Wanderführerinnen sind Friederike Faller, Telefon 07721/3 03 11 und Ulrike Kopp, Telefon 07721/5 73 10.