VS-Villingen. Eine Dekanatswallfahrt der Altenwerke führt am Donnerstag, 13. September, nach Radolfzell. Unter dem Motto "Schöpfung – bewahren – erhalten" wird ein feierlicher Wallfahrtsgottesdienst im Münster in Radolfzell gefeiert. Die Altenwerke von St. Fidelis, Heilig Kreuz und der Münsterpfarrei bieten folgende Zustiegsmöglichkeiten an: 12.30 Uhr im Benediktinerring (Volksbank) und 12.40 Uhr Hochstraße (Heilig Hreuz). Die Fahrt­kosten betragen 15 Euro.