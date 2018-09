VS-Villingen. Eine Dekanatswallfahrt der Altenwerke führt am Donnerstag, 13. September, nach Radolfzell. Unter dem Motto "Schöpfung – bewahren – erhalten" wird ein feierlicher Wallfahrtsgottesdienst im Münster in Radolfzell gefeiert. Es schließt sich eine Kirchenführung an. Auf der Rückfahrt gibt es eine Schlusseinkehr. Die Altenwerke von St. Fidelis, Heilig Kreuz und der Münsterpfarrei bieten folgende Zustiegsmöglichkeiten an: 12.30 Uhr im Benediktinerring (Volksbank) und 12.40 Uhr Hochstraße (Heilig Hreuz). Die Fahrt­kosten betragen 15 Euro. Anmeldung im Münsterpfarrbüro, Kanzleigasse 10, Telefon 07721/88 63 60.